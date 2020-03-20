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Месси присоединился к популярному челленджу и почеканил туалетной бумагой
Участники призывают оставаться дома и следить за здоровьем.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси присоединился к футбольному челленджу «Оставайся дома» и почеканил туалетной бумагой.
Челлендж посвящен карантину из-за эпидемии коронавируса и мотивирует подписчиков не выходить из дома и не подвергать риску здоровье себя и окружающих.
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