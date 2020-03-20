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Месси присоединился к популярному челленджу и почеканил туалетной бумагой

Месси присоединился к популярному челленджу и почеканил туалетной бумагой
Eurosport

56 мин. назад

Участники призывают оставаться дома и следить за здоровьем.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси присоединился к футбольному челленджу «Оставайся дома» и почеканил туалетной бумагой.

Челлендж посвящен карантину из-за эпидемии коронавируса и мотивирует подписчиков не выходить из дома и не подвергать риску здоровье себя и окружающих.

  • Аргентинец передал эстафету Хави, Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу и Серхио Агуэро.
  • Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии.

«Хотим помочь и ставим себя на место тех, кому хуже всех». Месси вслед за Роналду сказал о COVID-19

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