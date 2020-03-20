Президент Сербии Александр Вучич жестко раскритиковал нападающего «Реала» Луку Йовича и полузащитника «Асколи» Николу Нинковича за нарушение правил карантина.

«Эти молодые люди – миллионеры. Они думают, что могут делать все, но это не так. Нарушители закона должны быть наказаны. Это самое простое, что можно сделать – наказать их. Уверен, что об этих двух мальчиках, которые раскаиваются, уже сообщили, и надеюсь, мы сможем этого избежать.

Сейчас оба находятся в изоляции и будут арестованы, если попытаются уйти. В целом они хорошие ребята, и я их даже понимаю. У нас много людей, которые должны быть более ответственными и уйти на карантин», – цитирует Вучича Goal.

В Сербии введен 28-дневный карантин для граждан, вернувшихся из других стран.

22-летний Йович был помещен на карантин в Мадриде после выявления заболевания у одного из баскетболистов клуба, но нарушил самоизоляцию и улетел в Сербию, где также нарушил правила.

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