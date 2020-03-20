19-летний нападающий «Сан-Паулу» Густаво Майя перейдет в «Барселону».

По информации Sport.es, клубы уже согласовали переход. «Барса» заплатила 1 миллион евро, а оставшуюся сумму, 3,5 миллиона евро, переведет на счета бразильского клуба до 30 июня. 30 процентов прав на футболиста будут по-прежнему принадлежать «Сан-Паулу».

Ранее футболистом интересовались клубы АПЛ.

Майя привлекался в юношеские сборные Бразилии U-16 и U-17.

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