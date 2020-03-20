Кике Сетьен останется главным тренером «Барселоны» в сезоне-2020/21.

По информации Sport.es, руководство клуба полностью доверяет 61-летнему коучу и планирует продолжить сотрудничество на следующий сезон. Сетьен уже поделился соображениями о развитии клуба и назвал игроков, которых хотел бы видеть в составе команды.

Сообщается, что Сетьен установил гармоничные отношения в раздевалке: он регулярно общается с футболистами и всегда советуется с ними при принятии важных решений.

Сетьен стал главным тренером «Барселоны» в январе 2020 года после отставки Эрнесто Вальверде.

До «Барсы» тренер работал в «Бетисе».

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