Карантин – последний шанс Смолова. Федор успокоится и разорвет Испанию

Полтора месяца назад Федя Смолов скоропостижно перешел в «Сельту» – первые инсайды появились днем 30 января, а через пару часов русский страйкер уже позировал с новой формой. Тогда этот шаг казался смелым, дерзким и правильным: у Федора не клеилось в «Локомотиве», поэтому он отказался от 30% зарплаты (примерно 500 тысяч евро) и рванул спасать Виго от вылета.

После гола «Реалу» Федей восхищалась вся страна. Сторонники теории о том, что нужно обязательно пробовать себя в Европе, восторженно талдычили одну и ту же банальность: «Смолов уже не зря съездил». Подвиг Федора оценил даже Иван Ургант – ввалив на «Бернабеу», Федя появился в эфире вечернего шоу и хохотал вместе с ведущим. Василий Уткин тоже радовался крайне бурно: друг Германа Ткаченко (агента Федора) вспомнил про любимый «Зенит» и подколол его нападающего. «А ты, Артем, сиди на дзюбе ровно» – неплохое сравнение героя ЧМ-2018 с новичком «Сельты».

Федор Смолов, «Сельта»Getty Images

Наверное, у тех, кто следит за футболом по топу Яндекс.Новостей, могло сложиться ощущение, что наш парень зажигает в одной из лучших лиг Европы и регулярно забивает королевским клубам. В реальности все гораздо депрессивнее.

Гол «Реалу» так и остался единственным для Смолова за шесть матчей. Ассистов тоже нет. Статистика ударов по воротам невероятно грустная: 1,2 в среднем за 90 минут, что в три раза реже, чем в РПЛ. Ни одного выстрела из вратарской. Всего 0,5 паса под удар за 90 минут. Ни одной полной игры: Федя либо выходил на замену, либо его меняли, причем с каждым разом все раньше. Полный порядок разве что со статистикой предупреждений: за месяц в Ла Лиге Смолов дважды получал желтые, причем последнюю – за громкие возмущения со скамейки запасных.

Резюме по Феде умещается в две цитаты. «Мы ожидаем от Смолова гораздо большего», – честно сказал тренер «Сельты» Оскар Гарсия. «Он забил классный гол «Реалу», но мы смотрим на качество игры», – Станислав Черчесов тактично и недвусмысленно намекнул, что Федор слабовато выглядит в Испании.

Даже агент Смолова Герман Ткаченко воспользовался совсем жесткими методами, чтобы взбодрить клиента. Он признался, что изначально «Сельта» хотела Шомуродова (другого резидента ProSport Management), но у Элдора не было вариантов переехать в Виго – тогда испанцам подсунули Федю. Мощный удар по самолюбию человека, который считает себя одним из самых талантливых игроков РПЛ.

Федор Смолов, нападающий «Сельты»Eurosport

Если бы чемпионат Испании не прервали, то командировка Смола закончилась бы летом – чувствовалось, что Федор поплыл. Во-первых, потому что изначально ему явно требовалось время на адаптацию: он точно не из тех, кто приезжает и сразу заколачивает банки. Во-вторых, Смол ощущал давление: у него солидный по меркам испанского аутсайдера контракт, а он психовал из-за того, что не может оперативно отработать его спасительными голами. В-третьих, замаячили проблемы с Евро: учитывая неприкосновенность Дзюбы, дохлую результативность Федора и воскрешение Кокорина, Смолов рисковал прилипнуть к лавке.

Проблема в том, что Федя – талантливый нападающий с очень шаткой психологией. Ему критически важно находиться в зоне комфорта. Допустим, 10 лет назад он заскучал в Роттердаме и попросил вернуть его в «Динамо» на полгода раньше, чем истекала аренда в «Фейенорде» – парень просто захотел потусить в Москве. О том решении Смол жалеет до сих пор, но он не понимает, что сам почти не изменился с 2010-го. Например, играя в «Краснодаре», форвард на каждый выходной гонял в столицу, чтобы развеяться, а не сидеть в норе и рубиться в приставку.

Сейчас у Феди просто нет вариантов развлечься – вся Испания села на карантин. С одной стороны, Смолов стонет от тоски: для него нет ничего невыносимее однообразных домашних вечеров. С другой стороны, надо воспринимать карантин как возможность перезагрузиться. Успокоиться, выдохнуть, подучить испанский, полежать на диване, почитать любимого Экхарта Толле. Федя наконец-то может себе позволить абстрагироваться от Евро (его перенесли) и не зацикливаться на голах – короче, отдохнуть от амбиций и подкопить энергию.

Федор СмоловGetty Images

Как только карантин закончится, в «Сельте» не будет более заряженного и счастливого человека, чем Федор Смолов. После нескольких недель взаперти он пинком выбьет дверь квартиры, примчится на тренировку и кайфанет от игры – вы увидите это по его широченной улыбке. Возможно, эффект продлится совсем недолго, и вскоре Федя снова загрустит, но важно понимать: гол «Реалу» он забил именно в состоянии эйфории от того, что вырвался из России, приблизился к европейской мечте и рубится на одном из главных стадионов мира.

После карантина эйфория будет еще сильнее: оказавшийся на свободе Смолов перестанет страдать на поле, начнет получать удовольствие и все же покажет настоящий уровень.

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