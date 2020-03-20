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AS: Зидан останется у руля «Реала», как бы ни закончился сезон

AS: Зидан останется у руля «Реала», как бы ни закончился сезон
Eurosport

44 мин. назад

Коронавирус смешал планы клуба.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан останется во главе команды на следующий сезон.

Изначально руководство мадридского клуба планировало решить вопрос с будущим француза по окончании кампании. Как сообщает AS, работа Зизу была бы в безопасности в случае победы в ЛЧ или чемпионате, но при двойной неудаче «Реал» рассмотрел бы альтернативные варианты.

Но из-за эпидемии коронавируса и приостановки Ла Лиги «Реал» вынужден заранее начать подготовку к следующему сезону, а месту Зидана теперь ничего не угрожает.

  • «Мадрид» на два балла отстает от «Барселоны» в таблице.
  • Штаб француза уже готовится к сезону-2020/2021

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