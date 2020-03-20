Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан останется во главе команды на следующий сезон.

Изначально руководство мадридского клуба планировало решить вопрос с будущим француза по окончании кампании. Как сообщает AS, работа Зизу была бы в безопасности в случае победы в ЛЧ или чемпионате, но при двойной неудаче «Реал» рассмотрел бы альтернативные варианты.

Но из-за эпидемии коронавируса и приостановки Ла Лиги «Реал» вынужден заранее начать подготовку к следующему сезону, а месту Зидана теперь ничего не угрожает.

«Мадрид» на два балла отстает от «Барселоны» в таблице.

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