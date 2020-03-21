Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как Хосеп Гвардиола однажды накричал на Лионеля Месси.

«На тренировках на Месси никто даже голоса не повышал. Гвардиола один раз рявкнул на него – Лео просто мяч выбил и ушел с тренировки. Хави потом подходил к нему и говорил: «Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся».

Если он какой-то сумасшедший гол забьет, про него шепотом говорили. Иностранцы – я, Анри, Маркес, Гудьонсен – шептали друг другу: «Ты видел, что маленький сделал сегодня?». Они тоже звезды, и так говорить про него… Себя они тоже уважали.

Месси – особенный. Никой ревности, конечно, не было. Все понимали, что он просто лучший. Лео – это царь», – сказал 38-летний Глеб в интервью ютьюб-каналу «Вацко Live».

Глеб выступал за «Барселону» с 2008 года по 2011-й. Он стал чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании, а также победителем Лиги чемпионов.

Белорус официально объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. Его последним клубом стала «Ислочь».

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