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«Лео просто мяч выбил и ушел с тренировки». Глеб рассказал, как Гвардиола однажды накричал на Месси
Больше такого не повторялось – на Лео никто не повышал голос.
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как Хосеп Гвардиола однажды накричал на Лионеля Месси.
«На тренировках на Месси никто даже голоса не повышал. Гвардиола один раз рявкнул на него – Лео просто мяч выбил и ушел с тренировки. Хави потом подходил к нему и говорил: «Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся».
Если он какой-то сумасшедший гол забьет, про него шепотом говорили. Иностранцы – я, Анри, Маркес, Гудьонсен – шептали друг другу: «Ты видел, что маленький сделал сегодня?». Они тоже звезды, и так говорить про него… Себя они тоже уважали.
Месси – особенный. Никой ревности, конечно, не было. Все понимали, что он просто лучший. Лео – это царь», – сказал 38-летний Глеб в интервью ютьюб-каналу «Вацко Live».
- Глеб выступал за «Барселону» с 2008 года по 2011-й. Он стал чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании, а также победителем Лиги чемпионов.
- Белорус официально объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. Его последним клубом стала «Ислочь».
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