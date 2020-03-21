Популярная бразильская модель Сьюзи Кортес начала собирать деньги на борьбу с пандемией коронавируса.

«Мои дорогие поклонники со всего мира, я начинаю аукцион по продаже моих футболок «Барселоны», чтобы собрать деньги на покупку спиртосодержащего геля и масок для населения, которое не может себе их позволить. Сейчас они стоят дорого как в аптеках, так и в интернете.

Я также прошу всех оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости. Тогда мы победим в этой борьбе против нового коронавируса COVID-19. Целую всех», – написала Кортес в инстаграме, выложив несколько пикантных снимков с футболками Месси.

Кортес известна не только как обладательница роскошных ягодиц (первая в истории двукратная победительница конкурса «Бум Бум»), но и как преданная фанатка капитана «Барселоны».

В прошлом жена Месси Антонелла Рокуццо даже заставила Лео заблокировать Сьюзи в инстаграме.

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