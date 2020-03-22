Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки стала гостьей ютьюб-канала украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко. В ходе беседы дамы обсудили внешность российского нападающего «Сельты» Федора Смолова.

– Как ты думаешь, когда Смолов придет ведущим на «Матч ТВ»? – спросила Регина у Тины.

– Как он заблистал в «Сельте», скажи? У тебя прямо глаза загорелись. Твой типаж? Сознайся.

– Ноги его нравятся! Писала ему – ноги твои хороши, хотела бы себе такие.

– А я думала, губки, извините. Такой губастенький.

– Не, не мое это, смазливый. Я люблю более таких, поджарых.

– Мы знаем, каких ты любишь. Я бы сказала, что он очень рекламоемкий.

– Конечно!

– Губы, татуировки, глаза, девушки, приключения, провалы, падения. В этом смысле он настоящая звезда. Но здесь надо ждать, Регина. Он сейчас входит в самый расцвет как футболист, он еще поиграет.

Смолов стал игроком «Сельты» в зимнее трансферное окно, перейдя в испанский клуб из «Локомотива» на правах аренды.

В шести матчах Примеры Федор забил один мяч – в ворота мадридского «Реала».

Карантин – последний шанс Смолова. Федор успокоится и разорвет Испанию

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