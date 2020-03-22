Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после заражения коронавирусом.

17 марта Санс был госпитализирован с COVID-19 – в течение восьми дней у мужчины наблюдалась повышенная температура. Через несколько дней его состояние ухудшилось на фоне почечной недостаточности, связанной с серьезной инфекцией. Вечером 21 марта стало известно о смерти Санса.

Лоренсо Санс руководил «Реалом» в период с 1995-го по 2000-й год.

В 1998-м и 2000-м его клуб выиграл Лигу чемпионов.

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