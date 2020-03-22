«Барселона» рассматривает вариант продажи французского нападающего Антуана Гризманна.

По информации Diario Sport (на первоисточник ссылается Sport.es), руководство каталонского клуба разочаровано выступлениями 29-летнего Гризманна и считает, что его показатели не соответствуют заплаченной сумме. Также сообщается, что против перехода Гризманна изначально выступали футболисты «Барселоны».

«Барса» готова расстаться с Гризманном за 100 миллионов евро. Также француз может стать участником другой сделки или уйти в аренду.

Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом 2019 года за 120 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 француз забил 8 мячей в 26 матчах чемпионата Испании.

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