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Diario Sport: «Барселона» разочарована в Гризманне и планирует продать его летом
Антуан не убедил каталонских боссов.
«Барселона» рассматривает вариант продажи французского нападающего Антуана Гризманна.
По информации Diario Sport (на первоисточник ссылается Sport.es), руководство каталонского клуба разочаровано выступлениями 29-летнего Гризманна и считает, что его показатели не соответствуют заплаченной сумме. Также сообщается, что против перехода Гризманна изначально выступали футболисты «Барселоны».
«Барса» готова расстаться с Гризманном за 100 миллионов евро. Также француз может стать участником другой сделки или уйти в аренду.
- Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
- В сезоне-2019/20 француз забил 8 мячей в 26 матчах чемпионата Испании.
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