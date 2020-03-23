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«Барселона» предложила двух игроков и 70 млн евро за Мартинеса – «Интер» отказал
Итальянский клуб хочет полноценную денежную компенсацию.
Испанская «Барселона» обратилась к итальянскому «Интеру» с предложением о покупке форварда Лаутаро Мартинеса.
22-летний аргентинец видится каталонцам идеальной заменой стареющему Луису Суаресу, но пока договориться о покупке не удается. Как сообщает журналист Николо Скира, каталонцы предложили за игрока 70 млн евро и двух футболистов – полузащитника Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду. Миланский клуб отказал – «нерадзурри» отпустят Лаутаро только в том случае, если потенциальный покупатель выплатит сумму отступных в размере 111 млн евро.
- Луису Суаресу 33 года. Он пропускает вторую половину сезона из-за травмы.
- По информации источника, «Барселона» готова платить нападающему 10 млн евро в год.
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