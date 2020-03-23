В Испании завершился чемпионат по FIFA 20 среди клубов Ла Лиги.

В отсутствие реального футбола испанские клубы согласились провести турнир по виртуальному. Лучшим оказался мадридский «Реал», за который рубился Марко Асенсио. В финале испанец со счетом 4:2 обыграл нападающего «Леганеса» Гарсию Руйбаля. В 1/4 «Реал» вынес «Вильярреал» (5:1), а в полуфинале – «Эйбар» (7:0).

Все средства, полученные за трансляции турнира, пошли на борьбу с коронавируом – более 140 тыс евро.

«Барселону» на турнире представлял Серхи Роберто, «Атлетико» – Маркос Льоренте.

Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Перед уходом на вынужденную паузу турнирную таблицу возглавляла «Барселона», «Реал» уступал два очка.

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