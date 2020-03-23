«Сельта» в полном составе ушла на карантин, но российский нападающий Федор Смолов страдает особенно остро.

Страйкер находится в самоизоляции с 14 марта и продолжит жить в таком режиме еще как минимум три недели. Усложняет ситуацию форварда то, что в отличие от большинства партнеров по команде, он находится в Виго в полном одиночестве – без семьи, девушки или друзей.

Социальные сети и мессенджеры – единственное, что связывает игрока с внешним миром. При этом, как сообщает Marca, Смолов старается исправно выполнять все указания специалистов по физподготовке и поддерживает физическую форму в домашних условиях.

Смолов стал игроком «Сельты» в зимнее трансферное окно, перейдя в испанский клуб из «Локомотива» на правах аренды.

В шести матчах Примеры Федор забил один мяч – в ворота мадридского «Реала».

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