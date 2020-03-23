Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к народу страны в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Mundo Deportivo, Мадуро заявил о новых мерах по борьбе с COVID-19 – в Венесуэле от заболевания скончались уже 77 человек. Президент Венесуэлы заверил граждан, что ужесточит карантинный контроль. На время совещания Мадуро надел олимпийку с эмблемой «Барселоны».

До этого момента информация о любви Мадуро к «Барселоне» отсутствовала.

Мадуро – Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Его нахождение у власти оспаривается самопровозглашенным исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

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