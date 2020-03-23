Бывший президент мадридского «Реала» Фернандо Мартин госпитализирован с симптомами коронавируса.

Об этом сообщает Marca: 72-летний функционер был помещен в одну из больниц Мадрида.

Мартин занимал пост главного человека в «Реале» всего два месяца – это случилось в 2006 году после отставки Флорентино Переса. Позже на место Мартина пришел Рамон Кальдерон.

21 марта стало известно, что экс-президент «Реала» Лоренсо Санс умер от коронавируса.

Из-за коронавируса были приостановлены все чемпионаты топ-5, Лига чемпионов и Лига Европы, а Евро-2020 перенесен на 2021 год.

Мадуро обратился к венесуэльцам по поводу коронавируса в олимпийке с эмблемой «Барселоны»

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