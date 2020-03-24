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Экс-игрок «Ливерпуля»: «Зидан хочет Погба и Мане. Думаю, Садио перейдет в «Реал»
С Полем все очень запутанно, поскольку он предпочитает Турин.
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Сиссоко рассказал, то главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в подписании Садио Мане из «Ливерпуля» и Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
«Салах в «Реале»? Нет, скорее там окажется Садио Мане, потому что у него есть качества, которые нужны Зидану, он высоко ценит его. Думаю, Мане отправится в «Реал».
Я знаю, что Зидан хочет видеть Погба в «Реале», но игрок предпочитает вернуться в «Ювентус». В этой ситуации все зависит не только от Погба, но и от «Манчестер Юнайтед». Он должен найти команду, которая заставит его чувствовать себя важным, чтобы снова заиграть на высшем уровне», – приводит слова Сиссоко The Independent.
- Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, его контракт действует до лета 2023-го.
- Погба прошлым летом открыто говорил о желании выступать за другой клуб. Его контракт действителен до лета 2021-го.
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