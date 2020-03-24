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Ради этой красотки Йович рискует нарваться на тюремный срок. Но ты его не точно не осудишь

Ради этой красотки Йович рискует нарваться на тюремный срок. Но ты его не точно не осудишь
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57 мин. назадОбновлено 47 мин. назад

Игрок нарушил карантин в двух странах, чтобы увидеться с подругой.

22-летний страйкер «Реала» Лука Йович должен находиться на карантине, как и все его партнеры по команде – у игрока баскетбольного «Мадрида» обнаружили коронавирус, и футболистов в полном составе отправили по домам. Вместо этого серб запрыгнул в частный самолет и отправился на родину, чтобы увидеться с потрясающей моделью Софией Милошевич.

Три дня назад девушка объявила, что беременна от игрока, но это не является веским основанием для нарушения карантина по мнению президента Сербии. «Сейчас он находится в изоляции и будет арестован, если попытается уйти», – прокомментировал выходку футболиста глава государства. А теперь взгляни на эту красотку и реши, виновен ли Лука.

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