Eurosport
Ради этой красотки Йович рискует нарваться на тюремный срок. Но ты его не точно не осудишь
Игрок нарушил карантин в двух странах, чтобы увидеться с подругой.
22-летний страйкер «Реала» Лука Йович должен находиться на карантине, как и все его партнеры по команде – у игрока баскетбольного «Мадрида» обнаружили коронавирус, и футболистов в полном составе отправили по домам. Вместо этого серб запрыгнул в частный самолет и отправился на родину, чтобы увидеться с потрясающей моделью Софией Милошевич.
Три дня назад девушка объявила, что беременна от игрока, но это не является веским основанием для нарушения карантина по мнению президента Сербии. «Сейчас он находится в изоляции и будет арестован, если попытается уйти», – прокомментировал выходку футболиста глава государства. А теперь взгляни на эту красотку и реши, виновен ли Лука.
Другие спортивные дамы и их фото:
Фитнес-модель почти выиграла «Мисс Польша». Почему победу не отдали ей, решительно непонятно
Новая подруга Неймара – из России. Ради нее Ней вернется в «Барселону» или перейдет в «Спартак»
Австралийская фитнес-модель взрывает спортзалы. Ее инстаграм тоже горяч