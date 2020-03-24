22-летний страйкер «Реала» Лука Йович должен находиться на карантине, как и все его партнеры по команде – у игрока баскетбольного «Мадрида» обнаружили коронавирус, и футболистов в полном составе отправили по домам. Вместо этого серб запрыгнул в частный самолет и отправился на родину, чтобы увидеться с потрясающей моделью Софией Милошевич.

Три дня назад девушка объявила, что беременна от игрока, но это не является веским основанием для нарушения карантина по мнению президента Сербии. «Сейчас он находится в изоляции и будет арестован, если попытается уйти», – прокомментировал выходку футболиста глава государства. А теперь взгляни на эту красотку и реши, виновен ли Лука.

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