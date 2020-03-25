По свидетельствам близкого друга Гвардиолы Мануэля Эстиарте, Пепа можно отвлечь от мыслей о футболе максимум на полчаса. Перед гостевым Класико в мае 2009-го каталонец, кажется, не терял ни секунды. Результатом брэйн-шторма стала роль ложной девятки для Лео Месси – так аргентинец стал лучшим игроком матча с «Реалом».

Выезд на «Бернабеу» напрямую не решал вопрос с титулом, но мог стать ключевым в гонке. «Барселона» опережала «Мадрид» на 4 очка. Каталонские медиа продавливали идею, что команду устроит ничья, но Пеп хотел, чтобы после Класико никто не вспомнил о «Реале».

Чтобы это осуществить, Гвардиола воспользовался советом волейбольного тренера Хулио Веласко. Когда Пеп был подростком, тот сказал будущему коучу «Барсы», как обращаться с главной звездой команды: «Нужно знать, как его соблазнить, как хитростью заставить его показать себя с наилучшей стороны. В нашей работе мы стоим и выше игроков, и ниже, ведь мы зависим от них».

В начале сезона Пеп уже провернул этот трюк. Тогда Месси конфликтовал с «Барселоной» из-за отказа отпустить его на Олимпийские игры. Гвардиола нашел нужные слова для руководства и убедил их одобрить просьбу Лео. По словам писателя Гильема Балаге, это заложило первый кирпичик в их прочных отношениях.

Роль ложной девятки раскрывала Месси уже с тактической стороны. Пеп хотел, чтобы Лео влиял на игру «Барсы» не только через завершение моментов, но и через контроль всей игры. Гвардиола убедил его открываться в зоне, где меньше всего соперников – между линиями защиты и полузащиты «Мадрида». Находиться в позиции нападающего Лео дозволялось только в одном случае – для последнего удара.

Такое решение Гвардиола принял, изучив игру «Реала» в матче первого круга с «Барсой». На тот момент это было обычным делом для Пепа – сейчас каталонец реже просматривает соперников, зато больше полагается на ассистентов. В «Барселоне» он, наоборот, был помешан на футболе. По словам Балаге, за день до игры Пеп закрывался в кабинете, включал видео и, как признавался сам потом, искал момент эврики.

«Перед каждым матчем я закрываюсь в своем офисе и настраиваюсь. Я сижу с листком бумаги и ручкой и смотрю два или три видеофайла. В процессе делаю множество пометок. Именно тогда появляется вспышка вдохновения — момент, который имеет огромное значение в моей профессии. В мгновение я понимаю, что оно пришло. Внезапно я понимаю, как победить. Это длится приблизительно минуту, возможно, 80 секунд, но это тот момент, когда моя работа становится для меня действительно значимой», – объяснял Пеп.

Гвардиола заметил, что опорники «Реала» очень плотно действуют с полузащитниками «Барселоны». Защитники «Мадрида», напротив, не поддерживают их, из-за чего оставляют огромную зону перед собой. В этом было логическое объяснение – ни Фабио Каннаваро, ни Кристоф Метцельдер никогда не обладали высокой скоростью. Оба предпочитали страховать.

Зоной между полузащитой и защитой «Мадрида» и должен был воспользоваться Месси. Сразу после момента эврики Пеп набрал Лео и попросил его подъехать в офис: «Лео, это Пеп. Только что я видел кое-что важное. Действительно важное. Ты не мог бы приехать? Да-да, сейчас пожалуйста».

Гвардиолу не смущало, что на часах было уже десять вечера. Через полчаса Месси прибыл на место. Пеп рассказал ему об идее: «Завтра в Мадриде я хочу, чтобы ты начал матч как обычно на фланге. Затем я подам тебе знак, чтобы ты отодвинулся на указанное мной место. Это то, что мы уже проделывали прошлым сентябрем в Хихоне».

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола в мае 2009 годаGetty Images

Тут важно подчеркнуть: впервые роль ложной девятки при Гвардиоле Лео попробовал еще в игре третьего тура со «Спортингом». Будущее Пепа в тот момент было под вопросом – он набрал одно очко из шести возможных. Давление в прессе было таким, что Йохан Кройфф даже выступил с колонкой, в которой попросил поддержать нового тренера.

В Хихоне задумка сработала – Месси сыграл в центре, его позицию справа занял Самюэль Это’О, а «Барселона» выиграла 6:1. По мнению Балаге, та победа стала началом доминирования Гвардиолы в европейском футболе. О ней Пеп упомянул и в день Класико, когда наконец рассказал о домашней заготовке тренерскому штабу и остальной команде.

«Я помню, как за день до игры меня вызвали в офис Гвардиолы. Он смотрел много матчей «Реала» и обсуждал с Тито Вилановой мою роль в качестве «ложной девятки». Идея была в том, чтобы я уводил за собой центральных защитников, а наши вингеры врывались в свободные зоны. Это было сюрпризом и для нас, и для «Мадрида». Мы много владели мячом и всегда имели лишнего игрока в полузащите», – вспоминал Лео.

О том, что это удивило «Мадрид», говорит хотя бы предматчевая установка Хуанде Рамоса. Тренер «Реала» хотел, чтобы за Лео приглядывал Габриэль Хайнце. Если бы Месси сыграл на привычной позиции справа, они бы действительно сталкивались друг с другом. Идея Пепа заставила Хайнце переключиться на Это’О – Лео же оказался без опеки.

В общей сложности у роли Месси было три преимущества. Во-первых, Лео становился лишним полузащитником – опорники «Мадрида» Гаго и Лассана Диарра и так уже опекали Хави с Андресом Иньестой. Во-вторых, оказываясь свободным на огромном пространстве, Лео мог набрать скорость с мячом. В-третьих, Месси создавал дилемму для центральных защитников «Мадрида» – Гвардиола целенаправленно выводил их из зоны комфорта.

Автор уже двух книг о Пепа Марти Перарнау позже попросил Метцельдера передать, в чем заключалась проблема: «Помню, что именно в этот день Пеп впервые использовал ложную девятку. Он поставил Это’О направо, а Месси – в центр. Мы с Фабио [Каннаваро] переглянулись. «Что нам делать теперь? Следовать за ним в центр поля или играть держать зону?» Мы не понимали, как теперь действовать. Поймать Месси было практически невозможно».

Стартовая расстановка «Барселоны». Месси – справа, Это'О – в центреEurosport

Как и говорил Гвардиола, игру его нападающие действительно начали в привычных ролях. Месси расположился справа, Это’О – в центре, Анри – слева. Расположение изменилось спустя 6 с половиной минут. Неизвестно, действительно ли Пеп давал какой-то сигнал игрокам для этого. Месси и Это’О поменялись местами, когда Лео по ситуации оказался в центре, а Самюэль – на краю.

Расстановка «Барселоны» после 6-й минуты. Месси – в центре, Это'О – справаEurosport

С тех пор они не возвращались на привычные позиции. Месси начал опускаться в опорную зону «Мадрида» и усложнять жизнь Гаго и Диарра. Особенно показательными были жесты Фернандо – он оказывался против двух соперников сразу и либо психовал, либо просил защитников помочь.

Гаго против Хави и Месси. Фернандо просит защитников взять ЛеоEurosport

Гаго показывает, что играет против Хави и Месси и разрываетсяEurosport

У защитников «Реала» не было идеального решения. Если они выдергиваются на Месси, то оставляют зону за своей спиной – туда вбегают Это’О и Анри. Если они не выдергиваются на Месси, но контролируют рывки Это’О и Анри, Лео получает свободу с мячом. Когда опорники ««Мадрида» переключались на аргентинца, свободу получались уже Хави или Иньеста.

Придумать универсальный ответ Рамос не смог – «Барса» использовала против «Мадрида» любое решение, которое принимали Каннаваро или Метцельдер. Самым ужасным сценарием были выдвижения защитников, но не плотная опека Месси. Это давало Лео возможность для паса, для его партнера – свободную зону для рывка.

Каннаваро следует за Месси, но оставляет зону для рывка АнриEurosport

Каннаваро выдвигается на Месси, но не держит его плотно. Лео выводит Анри 1-на-1Eurosport

Каннаваро уже не встречает Месси. Лео отдает на ход Это’ОEurosport

Несмотря на то, что статистика Opta появилась в общем доступе только со следующего сезона и продвинутых данных по тому матчу нет, доминирование «Барсы» фиксируют даже совсем примитивные показатели. Гости уничтожили «Мадрид» по ударам – 17-5 всего и 13-4 – по ударам в створ. Соотношение фолов (22-9 в пользу хозяев) тоже неплохо описывает беспомощность «Реала».

Победа 6:2 окончательно прибила интригу в гонке и позволила «Барсе» сосредоточиться на Лиге чемпионов – спустя несколько дней каталонцы играли ответный полуфинал с «Челси». «Реал» воспринял разгром слишком близко к сердцу – оставшиеся четыре матча Ла Лиги «Мадрид» проиграл, пропустив в них 11 голов. Итоговое отставание составило 9 очков.

Эволюцию Месси в новой роли поставил на паузу приход Златана Ибрагимовича. Отъезд же шведа из «Барсы» запустил ее вновь – Лео непременно хотел вернуться на эту позицию. Получилось прекрасно – в финале ЛЧ-2010/11 Месси поставил аналогичную дилемму перед Рио Фердинандом и Неманьей Видичем из «МЮ». Проигрыш на «Уэмбли» убедили сэра Алекса Фергюсона начать поиск более скоростной пары защитников.

Сам же Месси в роли ложной девятки поиграл не только у Гвардиолы – эксперимент продолжился под руководством Вилановы и Таты Мартино. Окончательно его зарубил только Луис Энрике. В середине первого сезона в клубе коуч перебросил Месси обратно на правый фланг, а в центр поставил Луиса Суареса. Это заложило фундамент для требла и, пожалуй, последнего крутого отрезка «Барсы» в современной истории.

Что касается Гвардиолы, то в «Баварии» он пытался скопировать идею. Как писал Перарнау, Пеп видел аналогичные качества у Франка Рибери, но француз оказался слишком несговорчивым игроком. Инстинкты тянули его на фланг, где он мог показать свой дриблинг и пройти с мячом на рывке.

В составе «Сити» больше подходящих игроков, но Пеп использует ложную девятку только в крайних случаях. Как объяснял Кевин де Брёйне, Гвардиола решается на это только против соперников, которые применяют персональную опеку. В таких матчах роль Месси могут взять Бернарду Силва, Рахим Стерлинг или сам КДБ. Идея, пришедшая к Пепу 1 мая 2009-го, не только выиграла ему первый важный трофей, но и оставила отпечаток на карьере многих игроков.

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