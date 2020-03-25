Чемпион Испании «Барселона» готовится к масштабной чистке – летом команду могут покинуть восемь футболистов.

Чтобы расчистить место в раздевалке и разгрузить зарплатную ведомость, клуб отпустит Ивана Ракитича, Артуро Видаля, Самюэля Умтити, Мартина Брэйтуэйта, Филиппе Коутиньо, Хуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Нето. По информации Dario Sport, каталонцы рассчитывают купить двух страйкеров, полузащитника, центрального и крайних защитников.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге и на два очка опережает «Реал».

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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