Getty Images
Sport: игроки «Барселоны» не соглашаются на понижение зарплаты из-за бесполезных трансферов
Месси уже сделал вклад в борьбу с коронавирусом.
Часть состава «Барселоны» не соглашается на понижение зарплаты.
Менеджмент каталонцев обратился к игрокам с просьбой отказаться от части доходов из-за приостановки чемпионата Испании и снижения заработка клуба. Как сообщает Sport, часть раздевалки готова пойти на такое, другая – нет. Недовольные футболисты аргументируют позицию тем, что не обязаны расплачиваться своим доходом за небрежный менеджмент клуба и беспорядочные подписания, на которые было потрачено много миллионов евро.
- Лионель Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.
- Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии.
За сутки до Класико Гвардиола придумал новую роль Месси. На следующий день Лео разорвал «Реал»