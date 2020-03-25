Часть состава «Барселоны» не соглашается на понижение зарплаты.

Менеджмент каталонцев обратился к игрокам с просьбой отказаться от части доходов из-за приостановки чемпионата Испании и снижения заработка клуба. Как сообщает Sport, часть раздевалки готова пойти на такое, другая – нет. Недовольные футболисты аргументируют позицию тем, что не обязаны расплачиваться своим доходом за небрежный менеджмент клуба и беспорядочные подписания, на которые было потрачено много миллионов евро.

Лионель Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии.

За сутки до Класико Гвардиола придумал новую роль Месси. На следующий день Лео разорвал «Реал»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме