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Mundo Deportivo: «МЮ» интересуется Гризманном и готов отдать ему седьмой номер

Mundo Deportivo: «МЮ» интересуется Гризманном и готов отдать ему седьмой номер
Eurosport

4 ч. назад

Слухи о возможном уходе француза из «Барсы» обрастают подробностями.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении французского нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.

По информации Mundo Deportivo, руководство английского клуба готово сделать предложение каталонцам, намеренным избавиться от 29-летнего Гризманна. Сообщается, что француз получит в «Манчестере» седьмой номер, под которыми играли Джордж Бест, Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона и Криштиану Роналду.

  • «МЮ» интересовался Гризманном в 2017 году.
  • Француз перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
  • В сезоне-2019/20 француз забил 8 мячей в 26 матчах чемпионата Испании.

Diario Sport: «Барселона» разочарована в Гризманне и планирует продать его летом

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