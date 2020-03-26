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Mundo Deportivo: «МЮ» интересуется Гризманном и готов отдать ему седьмой номер
Слухи о возможном уходе француза из «Барсы» обрастают подробностями.
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении французского нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.
По информации Mundo Deportivo, руководство английского клуба готово сделать предложение каталонцам, намеренным избавиться от 29-летнего Гризманна. Сообщается, что француз получит в «Манчестере» седьмой номер, под которыми играли Джордж Бест, Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона и Криштиану Роналду.
- «МЮ» интересовался Гризманном в 2017 году.
- Француз перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
- В сезоне-2019/20 француз забил 8 мячей в 26 матчах чемпионата Испании.
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