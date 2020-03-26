«Барселона» продумывает летний камбэк бразильского нападающего Неймара.

Из-за пандемии коронавируса и приостановки сезона клубу грозят серьезные финансовые проблемы, из-за которых руководство попросило команду пойти на серьезное сокращение зарплаты. Боссы «сине-гранатовых» опасаются, что покупка футболиста за 180 млн евро в такой ситуации еще сильнее накалит отношения между раздевалкой и директорами клуба.

Каталонцы в любом случае планировали избавляться от француза Антуана Гризманна, который так и не смог полноценно влиться в команду – как сообщает Sport.es, чемпионы Испании готовы использовать нападающего в качестве разменной монеты в сделке по камбэку Неймара.

Еще одной причиной, по которой клуб не хочет платить полную стоимость за бразильца – возможное недовольство болельщиков из-за огромных трат клуба в период общей экономической нестабильности.

По информации источника, сам Неймар твердо решил покинуть «ПСЖ» грядущим летом.

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