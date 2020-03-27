Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг рассказал историю о встрече с бывшим партнером по «Аяксу» Абдельхаком Нури.

«Я присел рядом с ним, и тут вошла его мама. Она спросила, «Аппи, куда Френки лучше перейти? В «Барселону»?

И как только она произнесла это, Нури приподнял бровь.

Это был особенный момент», – заявил Де Йонг в интервью газете Marca.

В июле 2017-го 20-летний Абдельхак потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером», врачи диагностировали необратимое повреждение мозга. В августе 2018-го семья Нури заявила о выходе футболиста из комы.

Френки де Йонг перешел из «Аякса» в «Барселону» летом 2019 года за 75 миллионов евро.

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