Getty Images
Marca: Ла Лига возобновится в мае, новый сезон начнут в сентябре
Обсуждается даже вариант с испанским Boxing day по аналогии с английской Премьер-лигой.
Представители Ла Лиги и профсоюза футболистов Испании в четверг, 26 марта, провели встречу. На дискуссии они обсудили варианты возобновления нынешнего сезона чемпионата страны и начала нового.
Сезон-2019/20 могут возобновить в середине мая, а следующий чемпионат стартует в середине сентября.
Другим вариантом на обсуждении стало введение в Испании матчей в рождественские праздники, вплоть до игр 26 декабря, как это делают в английской Премьер-лиге.
Ла Лига и профсоюз игроков не пришли к общему решению и договорились о продолжении дискуссии. Об этом пишет газета Marca.
- В чемпионате Испании-2019/20 пауза на новогодние каникулы продлилась с 23 декабря по 2 января.
- Последний до паузы из-за коронавируса матч испанской лиги прошел 8 марта.
Звонкие поражения Пепа, эволюция «Барсы», самый грязный андердог Европы. Главные матчи сезона