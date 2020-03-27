Представители Ла Лиги и профсоюза футболистов Испании в четверг, 26 марта, провели встречу. На дискуссии они обсудили варианты возобновления нынешнего сезона чемпионата страны и начала нового.

Сезон-2019/20 могут возобновить в середине мая, а следующий чемпионат стартует в середине сентября.

Другим вариантом на обсуждении стало введение в Испании матчей в рождественские праздники, вплоть до игр 26 декабря, как это делают в английской Премьер-лиге.

Ла Лига и профсоюз игроков не пришли к общему решению и договорились о продолжении дискуссии. Об этом пишет газета Marca.

В чемпионате Испании-2019/20 пауза на новогодние каникулы продлилась с 23 декабря по 2 января.

Последний до паузы из-за коронавируса матч испанской лиги прошел 8 марта.

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