Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о потенциальном возвращении в «Барселону».

«Думаю, что смогу тренировать везде, где я был раньше. Я оставил все двери открытыми. Мое время в «Барселоне» было чудесным, я всегда буду благодарен за это. Мне очень повезло, что я провел столько лет в клубе, который дал мне все», – цитирует Энрике Goal.

Энрике работал в «Барселоне» в 2014-2017 гг.

Под его руководством «Барса» выиграла Лигу чемпионов, дважды победила в чемпионате Испании и трижды – в Кубке Короля.

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