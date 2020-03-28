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Смолов в компании Киркорова и Бузовой снялся в клипе «Вечернего Урганта» о самоизоляции
Ну а чем еще заниматься, пока нет матчей?
Программа «Вечерний Ургант» выпустила клип «Самоизоляция» с участием звезд шоу-бизнеса и спорта.
В ролике поучаствовал нападающий «Сельты» и сборной России Федор Смолов, продемонстрировавший подписчикам «ВУ», что в период карантин лучше оставаться дома и мыть окна, нежели выходить на улицу.
- После перехода в «Сельту» Смолов в шести матчах испанской Примеры забил один мяч – в ворота мадридского «Реала».
- Права на игрока принадлежат московскому «Локомотиву».
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