Великую «Барсу» Райкарда забыли из-за Гвардиолы. Франк воспитал Месси и возродил принципы Кройфа

Легендарную «Барселону» Пепа Гвардиолы заслуженно считают одной из величайших команд в истории. За четыре года фанатичный каталонский гений вывел культуру паса на новый уровень, раскрыл инопланетное мастерство Лео Месси и собрал все трофеи по несколько раз. В этом великолепии лишь один недостаток – из-за «Барсы» Пепа болельщики и эксперты редко вспоминают его предшественника, который проделал уникальную работу и возродил клуб еще до каталонца.

Фраза про заложенный фундамент превратилась в штамп, но именно она лучше всего описывает историю «Барсы» под руководством Франка Райкарда. Черный лебедь пришел в клуб в 2003-м по рекомендации Йохана Кройфа, который тренировал его в «Аяксе». Их отношения испортились, когда коуч вовлек игрока в конфликт с руководством. Райкард открыто послал Кройфа и уехал из Амстердама в Испанию, но нидерландский тактический гик ценил интеллект и понимание игры воспитанника, несмотря на обиды. Он часто использовал Франка на позиции между защитой и полузащитой – тот идеально связывал линии, страховал партнеров и двигал мяч при позиционной атаке.

Райкард набрался мастерства у итальянских гуру Арриго Сакки и Фабио Капеллло, завоевал два Кубка чемпионов в «Милане» и вернулся в «Аякс». Он завершил карьеру в молодой команде другого великого тактика Луи ван Гала победой над «россонери» в финале главного европейского турнира в 1995-м. Разные учителя сформировали у Франка глубокое и специфическое понимание футбола, но выдающаяся игровая карьера не гарантирует тренерских достижений. Сначала эмоциональный Райкард бросил сборную Нидерландов после поражения в полуфинале Евро-2000 от итальянцев, потом вылетел во второй дивизион с респектабельной роттердамской «Спартой».

Такого резюме вряд ли хватило бы для работы в «Барсе», но неожиданная рекомендация Кройфа сыграла решающую роль. Йохан поверил, что ученик вернет каталонцев на вершину и убедил в этом нового президента сине-гранатовых Жоана Лапорта. К тому времени он уже получил отказы от Гуса Хиддинка и Рональда Кумана, поэтому летом 2003-го голландскую династию в «Барсе» продолжил Райкард. Он пришел на руины после Ван Гала: посреди прошлого сезона Железный тюльпан бросил команду на 12-м месте в трех очках от зоны вылета и с шестью победами в 19 матчах.

Страшнее всего было то, что «Барса» лишилась фирменного стиля: она не доминировала в матчах, уныло комбинировала и слабо прессинговала. «Клуб потерял победный менталитет, – вспоминал Райкард о первых месяцах в новой должности. – Когда я пришел, в раздевалке ощущались грусть и разочарование. Я чувствовал, что такие игроки не должны находиться в подобном состоянии. Они не выглядели командой. Мы должны были вернуть атмосферу и страсть к победе». Несмотря на правильные слова, «Барса» одержала лишь две победы в семи матчах Райкарда, и один из боссов клуба Сандро Розель предложил вместо неопытного голландца выигравшего ЧМ с Бразилией Луиса Фелипе Сколари.

Франк подписал из «ПСЖ» изящного дриблера Роналдиньо сразу после прихода, но ситуация в команде улучшилась лишь зимой, когда в аренду из «Ювентуса» пришел Эдгар Давидс. Питбуль добавил надежности в центре поля, а Райкард перешел на классическую схему «Барсы» 4-3-3. Одновременно он проделал психологический трюк, который затем повторил Жозе Моуринью: тренер настроил журналистов против команды резкими выпадами, но заранее предупредил об этом футболистов. Каталонцы почувствовали, что зрители ждут провала, и наконец объединились. Во втором круге «Барса» отыграла у «Реала» 18 очков отставания и заняла второе место, уступив лишь «Валенсии».

Джованни ван Бронкхорст, Роналдиньо и Франк РайкардGetty Images

Настроение изменилось – руководство, болельщики и игроки снова получали радость от футбола. Летом 2004-го Райкард наконец провел в клубе полноценную перестройку: отпустил Патрика Клюйверта, попрощался с постаревшими Луисом Энрике и Марком Овермарсом, купил Самюэля Это’О, Деку, Эдмилсона, Людовика Жюли и Жулиано Беллетти. Черный лебедь вернул «Барсу» к жизни благодаря неочевидным ходам – например, заключил контракт с 33-летним Хенриком Ларссоном, хотя нападающий только недавно восстановился от сложного перелома. Швед передал опыт молодежи, подал пример профессионализмом и научил Это’О скрываться от защитников.

Франк понимал, насколько важна для «Барсы» академия и не забыл о воспитанниках: он ввел в основу Виктора Вальдеса и Андреса Иньесту, передал капитанскую повязку Карлесу Пуйолю и даже несколько раз выпустил 17-летнего Месси. «Каждый тренер дал мне что-то новое, но самым важным в моей карьере стал Райкард, – признался аргентинец. – Если бы он не позволил мне тренироваться с первой командой, я вряд ли когда-либо пробился в основу». В то же время Франк не поместил Лео в центр внимания и избавил от ненужного прессинга, хотя с первых минут разглядел гениальность тинейджера.

Франк Райкард, Лионель Месси, Самюэль Это’О и РоналдиньоGetty Images

Молодой тренер не давил на игроков агрессией и харизмой, как Ван Гал. Вместо этого он тактично указывал на недостатки и незаметно организовывал звезд на поле так, что красота казалась чистой импровизацией. «Настоящая причина наших провалов была в том, что многие игроки ходили на ночные вечеринки, – рассказал Райкард. – Когда я понял это, мы все спокойно обсудили. Мне повезло с умными и ответственными футболистами, и после разговора дела наладились». Франк контролировал все: встроил креативных Месси и Роналдиньо, сохранил дисциплину, усмирил страсть бразильского волшебника к модным тусовкам и организовал атаку через короткий пас.

Результаты соответствовали игре: «Барса» прошла первые 10 матчей сезона-2004/05 без поражений и выиграла первый титул за шесть лет за три тура до конца чемпионата. Следующим летом Райкард не потратил ни одного евро: Марк ван Боммел и Сантьяго Эскерро достались клубу бесплатно. В остальном Черный лебедь полагался на тех, кто уже отплатил ему за доверие трофеем. Он все так же тщательно относился к деталям и отрабатывал каждую мелочь.

Отношение Франка к Роналдиньо – отличный пример того, как он прагматически подходил к творческим задачам: «Свободная роль только у Роналдиньо, и я хочу, чтобы остальная команда поддерживала баланс, так как он не отрабатывает в защите. Когда он уходит с левого фланга, нужно, чтобы три других полузащитника смещались в этом направлении. В противном случае мы оставим слишком много свободного пространства для соперников». Принципы Райкарда сработали: он не напряг лидера оборонительным обязанностями, а тот набрал космическую форму и провел лучший сезон в карьере. Кульминацией величия Роналдиньо стало Класико 19 ноября 2005-го, когда «Сантьяго Бернабеу» наградил соперника овацией за два неземных гола.

Игроки кайфовали от атакующей игры и уверенности Райкарда. Они никогда не видели тренера в ярости, он всегда обосновывал позицию и избегал фаворитизма в отличие от Ван Гала, который ненавидел бразильцев. Философское отношение к жизни помогало Франку справляться со стрессом и не выходить из себя. «Он немного странный, – описала его жена Моника. – Если вы сидите вместе, и ты спрашиваешь у него что-то очень важное, он может повернуться и сказать: «Знаешь, на этом озере Комо действительно классное мороженое». Простота и рассеянность Райкарда исчезали, когда он командовал игроками: в сезоне-2005/06 «Барса» по-прежнему доминировала в Испании и добралась до финала Лиги чемпионов. В 1/8 Месси травмировал защитник «Челси» Асьер дель Орно, но Франка не смутила даже потеря юного таланта: в решающий момент он всегда находил нужного игрока.

Главное испытание ждало «Барсу» в финале еврокубка: «Арсенал» играл в меньшинстве после удаления Йенса Леманна, но вышел вперед благодаря голу Сола Кэмпбелла на 37-й минуте и грамотно удерживал преимущество. Каталонцы казались уставшими и растерянными, но два нестандартных хода Райкарда в промежутке с 61-й по 71-ю минуту перевернули матч. Франк выпустил Ларссона и Беллети вместо Олегера и Ван Боммела. В оставшиеся 20 минут Хенрик отдал два ассиста, а Жулиано вкрутил победный мяч – ошеломленный «Арсенал» уже не отыгрался.

Ставка Райкарда на 35-летнего Ларссона сыграла, когда у основы ничего не получалось. «Люди говорят об Это’О, Роналдиньо и Жюли, но я их не увидел, – сказал расстроенный Тьерри Анри. – Я увидел Ларссона, который изменил матч и убил нашу игру. Нужно говорить о таких футболистах, потому что они делают разницу». Сейчас фанаты на «Камп Ноу» привыкли к трофеям и критикуют команду за каждый вылет из ЛЧ, но тогда «Барса» взяла лишь второй ушастый кубок. Международная федерация футбольной истории и статистики признала Франка лучшим тренером в мире, а испанские медиа переключись с «Реала» на каталонцев.

Заработавший авторитет голландец затеял новое обновление, но ему не повезло: в сезоне-2006/07 «Барсе» не хватило совсем немного в каждом из трех главных турниров. «Ливерпуль» обошел сине-гранатовых в 1/8 ЛЧ благодаря голу на выезде, в полуфинале Кубка Испании команда Райкарда вылетела от «Хетафе», хотя выиграла первый матч со счетом 5:2. Самое обидное поражение каталонцы потерпели в чемпионате Испании. Они уступили «Реалу» по разнице голов и заняли второе место. Боссы решили, что отсутствие трофеев после двух успешных сезонов – нелепая случайность, и Франк сохранил должность.

Тренер не испугался вызова и уже смотрел в будущее: летом он усилил «Барсу» Яя Туре, Эриком Абидалем и Анри, который соскучился по титулам. Обновленную «Барсу» считали фаворитом в Примере и Лиге чемпионов, но что-то снова пошло не так: звездная команда потеряла единство и поблекла. Анри долго адаптировался к новому чемпионату, Это’О, Деку и Роналдиньо пропустили много матчей из-за травм. К тому же бразилец потерял концентрацию: он все хуже готовился из-за постоянных вечеринок и злоупотреблял выпивкой. На этот раз сдержанный характер сработал против Райкарда – ему не хватило жесткости, чтобы вернуть контроль.

Тьерри Анри и Франк РайкардGetty Images

Журналист Гильем Балаге рассказал, как во второй половине сезона «Барса» провела двусторонку против резервной команды Гвардиолы. Тогда Пеп заметил, что основе необходимы перемены: «Он увидел, что Райкард курит сигарету, Роналдиньо продержался лишь 10 минут, Деку тоже выдохся, а резервисты из третьего дивизиона носились в несколько раз быстрее титулованных звезд». После вылета от «Ман Юнайтед» в полуфинале ЛЧ и унизительного разгрома в Класико (1:4) судьба Франка была предрешена. «Барса» отстала от «Реала» в чемпионате на 18 очков, и Райкард попрощался с командой. Он ушел без конфликта, хотя Лапорта и пробормотал на пресс-конференции, что коуч потерял раздевалку. К тому времени он уже пригласил на место Франка Гвардиолу.

С тех пор Райкард ушел в тень. Он проработал 16 месяцев в «Галатасарае» и два года руководил сборной Саудовской Аравии, но ничего не добился и в 2016-м объявил о завершении карьеры. На скрытность тренера повлияли события в личной жизни: через год после ухода из «Барсы» он развелся с женой ради няни и с радостью уехал подальше от назойливых папарацци. После экзотических командировок Франк с новой семьей вернулся в Амстердам. Грамотные вложения в недвижимость родного города обеспечили Райкарда до конца дней – пять лет в «Барсе» настолько опустошили голландца, что он отказывается даже от самых роскошных предложений из Китая. «Я не вижу себя прирожденным тренером, – признался Франк. – Я 16 лет занимался чем-то, что не являлось для меня очевидным призванием, но делал это с душой и сердцем».

Из-за великой команды Гвардиолы образ Райкарда почти стерся из памяти. Он ассоциируется с «Барсой» того времени меньше Роналдиньо или Это’О, но Франка нельзя считать безликим призраком. Еще в 1990-х Кройф сказал про него: «Он был отличным игроком, но может оказаться слишком тихим для хорошего тренера». За пять лет в «Барсе» Райкард опроверг великого учителя. Он возродил клуб, но не выпячивал эго, а когда пришло время, хладнокровно сделал самый трудный выбор – ушел из футбола.

Другие футбольные истории от Василия Легейдо:

Фергюсон разочаровался в Руни из-за курения и выпивки. Уэйн чуть не ушел в «Ман Сити»

Касильяс позвонил Хави и развязал войну в «Реале». Моуринью возненавидел Икера за предательство

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере