Французский телеканал M6 представил сюжет о звездах спорта, пожертвовавших деньги на борьбу с коронавирусом.

В анонсе ролика на экране появилась графика с Роджером Федерером и мужчиной, похожим на капитана «Барсы» Лео Месси. Телевизионщики банально перепутали аргентинца и его двойника из Ирана – Резу Парастеша.

Лео пожертвовал миллион евро на борьбу с вирусом.

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