Getty Images
Французский телеканал перепутал Месси с иранским двойником
Резу Парастеш действительно похож на аргентинца.
Французский телеканал M6 представил сюжет о звездах спорта, пожертвовавших деньги на борьбу с коронавирусом.
В анонсе ролика на экране появилась графика с Роджером Федерером и мужчиной, похожим на капитана «Барсы» Лео Месси. Телевизионщики банально перепутали аргентинца и его двойника из Ирана – Резу Парастеша.
- Лео пожертвовал миллион евро на борьбу с вирусом.
- Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии.
Великую «Барсу» Райкарда забыли из-за Гвардиолы. Франк воспитал Месси и возродил принципы Кройфа