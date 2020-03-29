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Французский телеканал перепутал Месси с иранским двойником

Французский телеканал перепутал Месси с иранским двойником
Eurosport

11 мин. назад

Резу Парастеш действительно похож на аргентинца.

Французский телеканал M6 представил сюжет о звездах спорта, пожертвовавших деньги на борьбу с коронавирусом.

В анонсе ролика на экране появилась графика с Роджером Федерером и мужчиной, похожим на капитана «Барсы» Лео Месси. Телевизионщики банально перепутали аргентинца и его двойника из Ирана – Резу Парастеша.

  • Лео пожертвовал миллион евро на борьбу с вирусом.
  • Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии.

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