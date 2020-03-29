Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду мог в 2009 году перейти из «Манчестер Юнайтед» не в мадридский «Реал», а в «Барселону».

Журналист и писатель Гильем Балаге выпустил новую биографию Криштиану и выложил на Diario Sport отрывок из одной главы. В нем он описывает ситуацию ухода Роналду из «МЮ» в 2009-м. Незадолго до отставки президента «Реала» Рамона Кальдерона в радиопрограмме El Larguero ведущий сообщил о пункте в контракте португальца, по которому тот может уйти с «Олд Траффорд» за «разумную сумму».

18 марта глава лоббистской организации Ética Madridista Эдуардо Фернандес де Блас выступил с заявлением и озаботился проблемой нехватки игроков сборной Испании в «Реале». «Роналду – лучший футболист в мире, но «Манчестер» много за него просит, за эти деньги мы можем купить двоих парней из «Ла фурии рохи», – сказал Фернандес де Блас.

Тогдашний и.о. президента «Мадрида» Висенте Болуда имел на руках предварительный контракт с Кришем и испугался давления фанатов, а также пятна на репутации. В соглашении с португальцем был пункт о разрыве с компенсацией в 30 млн евро. Болуда связался с агентом игрока Жорже Мендешем, и тот внезапно ответил, что расторгнет договор без денежных выплат и утром пришлет адвоката.

У Мендеша были предложения от двух других клубов – от «Манчестер Сити» на 150 миллионов евро и «Барселоны» на 105 миллионов. На совете директоров «Мадрида» мнения разделились. «Если мы не подпишем Роналду, то не выиграем трофей еще лет 10», – говорил один из опытных боссов. «Это был бы безумный скачок назад», – кричал исполнительный директор Хосе Анхель Санчес. Болуда вопил, что не будет «тупицей», который поставит под угрозу бюджет клуба.

Тогда бизнесмены уговорили Висенте позвонить Флорентино Пересу, который не был членом клуба и кандидатом в президенты «Реала», а только собирался идти на выборы. Перес не хотел возвращаться на «Бернабеу», когда у «Барселоны» будут Месси с Роналду, и настоял на том, чтобы Криштиану все же оказался в Мадриде.

Тем же вечером Болуда перезвонил Мендешу и попросил отозвать адвоката. Через несколько дней Флорентино Перес официально объявил об участии в президентских выборах «Реала».

Криштиану Роналду стал футболистом «бланкос» в 2009 году за 93 миллиона евро и выиграл со столичным клубом четыре Лиги чемпионов, два чемпионата и два Кубка Испании.

Роналду выиграл пять «Золотых мячей». Это на один меньше, чем у капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

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