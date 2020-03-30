Нападающий «Реала» Карим Бензема наехал на страйкера «Челси» Оливье Жиру.

«Вы не перепутаете «Формулу-1» и картинг, я еще мягко выразился. Далее... Я знаю, что я – «Формула-1».

Он идет своей дорогой, я – своей. В остальном: его стиль подходит сборной Франции по одной причины. Он хорош для сборной, потому что там есть игроки вроде Мбаппе и Гризманна – быстрые, создающие опору для центрфорварда. Жиру давит на оборону, создавая для них пространство.

Его игра не зрелищная, он не вытворяет изумительных вещей. Нравится ли болельщикам его игра? Не знаю. Но в сборной это работает», – цитирует футболиста Get French Football.

В 2015 году Карима обвинили в том, что он содействовал шантажу партнера по сборной Матьё Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Форварда отстранили от игр за сборную.

Без Бензема «трехцветные» взяли серебро Евро-2016 и стали чемпионами мира-2018.

Основным нападающим Франци является Оливье Жиру.

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