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Marca: «Барселона» потеряет 100 млн евро из-за коронавируса
Клуб собирается отбить потери за счет контрактов футболистов.
«Барселона» недосчитается 100 млн евро в следствие финансовых потерь, связанных с коронавирусом.
Ряд клубов испытывают финансовые трудности из-за отсутствия матчей, но для каталонцев потери могут составить 10 процентов от сезонного бюджета. Сумма складывается из доходов с продажи билетов на матчи, продажи прав на телетрансляции, призовых от Ла Лиги и Лиги чемпионов, продажи мерчендайза, доходов от клубного музея и футбольных академий по всему миру.
По информации Marca, клуб работает над схемой, которая позволит временно приостановить действие контрактов футболистов и таким образом возместить потери. Ранее руководство обратилось к команде с просьбой согласиться на временное сокращение зарплаты до 30 процентов, но часть игроков восприняла это без энтузиазма.
- Каталонцы получают по 3,3 млн евро с каждого домашнего матча только за счет билетов.
- Ла Лига приостановлена из-за пандемии.
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