«Барселона» недосчитается 100 млн евро в следствие финансовых потерь, связанных с коронавирусом.

Ряд клубов испытывают финансовые трудности из-за отсутствия матчей, но для каталонцев потери могут составить 10 процентов от сезонного бюджета. Сумма складывается из доходов с продажи билетов на матчи, продажи прав на телетрансляции, призовых от Ла Лиги и Лиги чемпионов, продажи мерчендайза, доходов от клубного музея и футбольных академий по всему миру.

По информации Marca, клуб работает над схемой, которая позволит временно приостановить действие контрактов футболистов и таким образом возместить потери. Ранее руководство обратилось к команде с просьбой согласиться на временное сокращение зарплаты до 30 процентов, но часть игроков восприняла это без энтузиазма.

Каталонцы получают по 3,3 млн евро с каждого домашнего матча только за счет билетов.

Ла Лига приостановлена из-за пандемии.

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