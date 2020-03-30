Футболисты «Барселоны» согласовали с клубом снижение зарплат на 70% в период карантина.

Как сообщил официальный сайт «сине-гранатовых», игроки пошли на такой шаг, чтобы помочь клубу минимизировать финансовые потери. Кроме того, они ежемесячно будут делать взносы, чтобы сотрудники «Барселоны» получали зарплату в полном объеме.

Чемпионат Испании, как и все остальные европейские соревнования, за исключением футбольного турнира в Белоруссии, приостановлен из-за коронавируса.

По данным на 30 марта в Испании COVID-19 заболели свыше 85 тысяч человек.

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