Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано сравнил Лионеля Месси из «Барселоны» с завершившим карьеру Диего Марадоной.

«Марадона творил невиданные вещи на протяжении 4-5 лет. Однако Месси делает то же самое уже 15 лет. Он забил 710 голов и отдал 300 голевых передач. Когда Месси выходит на поле, его команда заранее ведет 1:0. Фанаты Марадоны должны смириться с этим. Есть кто-то, кто опередил его», – цитирует Кассано Football Italia.

Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча». Марадона ни разу не брал престижную награду, но в его эпоху «ЗМ» вручался только европейцам.

В чемпионате Испании-2019/20 Месси провел 22 матча, забил 19 мячей и отдал 12 голевых передач.

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