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Месси попал на обложку L'Equipe в образе Че Гевары
Масштабы двух известных личностей сопоставимы.
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси попал на обложку популярного французского издания L'Equipe.
23-летний футболист представлен в образе кубинского революционера Че Гевары. «Лионель Месси. Барселонский Че», – гласит подпись к изображению.
- Ранее сообщалось, что по настоянию Месси игроки «Барселоны» согласились со снижением зарплаты на 70% на время пандемии коронавируса.
- «Барселона» ушла на вынужденный перерыв лидером чемпионата Испании.
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