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Месси попал на обложку L'Equipe в образе Че Гевары

Месси попал на обложку L'Equipe в образе Че Гевары
Eurosport

4 ч. назад

Масштабы двух известных личностей сопоставимы.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси попал на обложку популярного французского издания L'Equipe.

23-летний футболист представлен в образе кубинского революционера Че Гевары. «Лионель Месси. Барселонский Че», – гласит подпись к изображению.

  • Ранее сообщалось, что по настоянию Месси игроки «Барселоны» согласились со снижением зарплаты на 70% на время пандемии коронавируса.
  • «Барселона» ушла на вынужденный перерыв лидером чемпионата Испании.

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