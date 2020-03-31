Форвард «Реала» Карим Бензема подвергся резкой критике за сравнение себя с Оливье Жиру. Но сам француз не считает, что проявил неуважение в адрес соотечественника.

«Некоторые запомнили только слова о Жиру и «Формуле-1», но совершенно не заметили моих слов о том, что Оливье привнес в сборную Францию. Они просто зациклились на словах о «Формуле» и картинге, но я именно так и считаю, это правда.

Послушайте, если меня спросили о R9 (бразилец Роналдо), тогда он бы был «Формулой-1», а я – картингом. Все просто», – приводит объяснение Карима Marca.

Жиру в составе сборной Франции стал чемпионом мира-2018 и вице-чемпионом Европы-2016.

Бензема с 2016 года отстранен от национальной команды из-за скандала с шантажом Матьё Вальбуэна.

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