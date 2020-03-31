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Месси назвал 15 главных талантов футбола. Трент – первый, в списке по 2 игрока «Реала» и «Барсы»
Видимо, капитана «Барселоны» впечатлил тот самый угловой.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси составил список самых впечатляющих европейских талантов футбола.
Первым аргентинец назвал Трента Александр-Арнольда из «Ливерпуля». Именно защитник «красных» подал тот самый угловой в полуфинале Лиги чемпионов прошлого сезона, после которого Дивок Ориги завершил камбэк мерсисайдцев. «Впечатляющий защитник на будущее. Он и есть будущее», – цитирует Лео O Globo.
Всего Месси назвал 15 имен. Среди них – Лука Йович и Эдер Милитао из «Реала», Жоау Феликс из «Атлетико», Килиан Мбаппе из «ПСЖ», одноклубники Лео Усман Дембеле, Френки де Йонг и другие.
- Сезон во всех топ-лигах Европы приостановлен из-за коронавируса.
- Лео включил в список перспективных парней Йозуа Киммиха из «Баварии» – ему уже 25 лет.
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