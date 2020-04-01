В мадридском «Реале» не верят, что прерванный из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 будет доигран.

По информации AS, в клубе считают, что футбола не будет до тех пор, пока врачи и ученые не найдут вакцину от коронавируса или другое эффективное средство против болезни. «Реал» также не настроен на возвращение к групповым тренировкам, а главный тренер Зинедин Зидан уже строит планы на следующий сезон.

Тем не менее, руководство Ла Лиги рассчитывает завершить чемпионат-2019/20.

В футбольном «Реале» нет случаев заражения коронавируса, но из-за подтвержденного диагноза у одного из баскетболистов клуба все спортсмены помещены на карантин.

После ухода на вынужденную паузу мадридцы занимают второе место, уступая два очка «Барселоне».

Роналду мог перейти не в «Реал», а в «Барсу» за 105 млн евро. В 2009-м всех уговорил Перес

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