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AS: в «Реале» не верят, что чемпионат будет доигран, Зидан уже думает о следующем сезоне
Мадридцы допускают, что футбол вернется, если изобретут вакцину от COVID-19.
В мадридском «Реале» не верят, что прерванный из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 будет доигран.
По информации AS, в клубе считают, что футбола не будет до тех пор, пока врачи и ученые не найдут вакцину от коронавируса или другое эффективное средство против болезни. «Реал» также не настроен на возвращение к групповым тренировкам, а главный тренер Зинедин Зидан уже строит планы на следующий сезон.
Тем не менее, руководство Ла Лиги рассчитывает завершить чемпионат-2019/20.
- В футбольном «Реале» нет случаев заражения коронавируса, но из-за подтвержденного диагноза у одного из баскетболистов клуба все спортсмены помещены на карантин.
- После ухода на вынужденную паузу мадридцы занимают второе место, уступая два очка «Барселоне».
Роналду мог перейти не в «Реал», а в «Барсу» за 105 млн евро. В 2009-м всех уговорил Перес