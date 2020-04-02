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Читатели Marca выбрали Роналду лучшим игроком в истории. В финале голосования Криш опередил Месси
На пути к победе Роналду одолел Мальдини, Зидана и Марадону.
Испанское издание Marca провело опрос среди читателей с целью выяснить, кого они считают сильнейшим футболистом в истории.
Редакторы Marca провели голосование по системе плей-офф: в финале португальский нападающий Криштиану Роналду набрал больше голосов, чем аргентинец Лионель Месси (246 тысяч против 209).
На пути к финалу Роналду прошел Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону, Месси – Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо.
- В матче за третье место Роналдо набрал больше голосов, чем Марадона.
- Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча». Роналду выигрывал награду пять раз.
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