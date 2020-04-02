Испанское издание Marca провело опрос среди читателей с целью выяснить, кого они считают сильнейшим футболистом в истории.

Редакторы Marca провели голосование по системе плей-офф: в финале португальский нападающий Криштиану Роналду набрал больше голосов, чем аргентинец Лионель Месси (246 тысяч против 209).

На пути к финалу Роналду прошел Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону, Месси – Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо.

В матче за третье место Роналдо набрал больше голосов, чем Марадона.

Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча». Роналду выигрывал награду пять раз.

«Криш, мы слегка ненавидим тебя в Аргентине». Дибала рассказал, как поменял мнение о Роналду

Подписывайся на нас Вконтакте