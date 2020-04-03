Getty Images
Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе
Пока неясно, был ли на борту сам Лео.
Частный самолет капитана «Барселоны» Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе.
По информации бельгийского сайта HLN, самолет направлялся на Тенерифе, но в 9 утра по центральноевропейскому времени приземлился в Брюссельском аэропорту из-за технических неполадок – возникли проблемы с шасси. Пока неизвестно, находился ли на борту 32-летний Месси.
- Аргентиец приобрел самолет в 2018 году за 13 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что по настоянию Месси игроки «Барселоны» согласились со снижением зарплаты на 70% на время пандемии коронавируса.
- «Барселона» ушла на вынужденный перерыв лидером чемпионата Испании.
Месси назвал 15 главных талантов футбола. Трент – первый, в списке по 2 игрока «Реала» и «Барсы»