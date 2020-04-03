Частный самолет капитана «Барселоны» Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе.

По информации бельгийского сайта HLN, самолет направлялся на Тенерифе, но в 9 утра по центральноевропейскому времени приземлился в Брюссельском аэропорту из-за технических неполадок – возникли проблемы с шасси. Пока неизвестно, находился ли на борту 32-летний Месси.

Аргентиец приобрел самолет в 2018 году за 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что по настоянию Месси игроки «Барселоны» согласились со снижением зарплаты на 70% на время пандемии коронавируса.

«Барселона» ушла на вынужденный перерыв лидером чемпионата Испании.

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