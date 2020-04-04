Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов прояснил свой статус в испанском клубе.

«Видел, что в соцсетях меня царем называли, да. Но вообще, оригинальный царь в «Сельте» – Мостовой. А я – принц. Хотя принцем называют Яго Аспаса. Кто тогда я? Я – Федька из Саратова», – сказал Смолов в лайве инстаграма Нобеля Арустамяна.

У Смолова шесть матчей и один гол за «Сельту».

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса.

Карантин – последний шанс Смолова. Федор успокоится и разорвет Испанию

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