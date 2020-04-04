Нападающий «Сельты» Федор Смолов обвинил Китай в безответственном отношении к угрозе распространения коронавируса. Федор вышел в прямой эфир вместе с Нобелем Арустамяном и пообщался с ним на тему пандемии.

«По поводу Китая у меня неоднозначное впечатление. С одной стороны, впечатляет, как они справились с этой ситуацией: достаточно быстро относительно того, что сейчас происходит в Европе, и относительно количества жителей. А с другой стороны, когда у них это все началось, они очень безответственно разлетелись по Европе и всех позаражали», – сказал Смолов. Слова Федора приводит Sport24.

«100 процентов, я с тобой согласен. Если это действительно такая история, которая началась с китайского рынка, после того как чувак съел летучую мышь, и китайцы это поняли... Ну закройте вы границы на 1-2 месяца!» – добавил Арустамян.

Смолов перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Локомотиву».

Общее число зараженных коронавирусом в мире несколько дней назад превысило 1 млн.

Смолов: «Царь в «Сельте» – Мостовой. Я – Федька из Саратова»

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