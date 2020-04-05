Бразильский нападающий Неймар по-прежнему настаивает на возвращении в «Барселону», «ПСЖ» смирился с потерей ведущего нападающего.

Прошлым летом надежды бразильца разбились, но «сине-гранатовые» пообещали вернуться в грядущее трансферное окно. Желание Нея покинуть Париж никуда не делось, а его стоимость падает с приближением истечения срока контракта, поэтому французы решились расстаться с игроком и отбить большую часть потраченных на него средств. Как сообщает Sport, клуб уже продумывает стратегию переговоров с каталонцами и открыт к идее расставания со звездой атаки.

До закрытия всего футбола из-за пандемии «ПСЖ» успел выйти в 1/4 Лиги чемпионов.

28-летний Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы.

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