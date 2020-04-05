Нападающий «Сельты» Федор Смолов уехал из Испании и вернулся в Россию.

30-летний страйкер вылетел из Испании без разрешения клуба. В «Сельте» заявили, что Смолов неоднократно запрашивал разрешение на вылет, ссылаясь на личные причины, но ему отказывали из-за запрета Ла Лиги. Запрет обусловлен карантином из-за коронавируса.

Теперь, как сообщает Marca, «Сельта» применит к Смолову санкции (какие именно, пока не уточняется). К слову, Федор – не первый игрок «кельтов», нарушивший карантин. Ранее полузащитник клуба Пионе Систо уехал из Испании в Данию на своей машине.

Но не спешите осуждать поступок Смолова: журналист Сергей Егоров поделился инсайдерской информацией, которая обеляет репутацию Федора. «Перелет Смолова в Москву согласован с клубом. Как и последующее заявление «Сельты», поскольку Лига сейчас отъезд игроков из Испании не приветствует», – написал Егоров у себя в телеграм-канале.

Смолов перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно на правах аренды.

Игрок принадлежит московскому «Локомотиву».

Смолов: «Царь в «Сельте» – Мостовой. Я – Федька из Саратова»

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