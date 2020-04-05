Нападающий «Сельты» и сборной России Федор Смолов опубликовал в инстаграме пост, в котором объяснил возвращение в Россию на частном самолете несмотря на карантин.

«В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к семье. Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб.

Сейчас, будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго», – написал Федор в соцсети.

Смолов арендован «Сельтой» у «Локомотива» до конца сезона-2019/20.

В шести матчах за испанский клуб Федор забил один мяч – в ворота «Реала».

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