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Смолов рассказал о причинах возвращения из Испании в Россию
Игрок хочет быть ближе к родным.
Нападающий «Сельты» и сборной России Федор Смолов опубликовал в инстаграме пост, в котором объяснил возвращение в Россию на частном самолете несмотря на карантин.
«В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к семье. Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб.
Сейчас, будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго», – написал Федор в соцсети.
- Смолов арендован «Сельтой» у «Локомотива» до конца сезона-2019/20.
- В шести матчах за испанский клуб Федор забил один мяч – в ворота «Реала».
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