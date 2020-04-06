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The Guardian: Смолов, вероятно, покинул Испанию из-за 18-летия внучки Ельцина
Одно из ведущих британских изданий назвало вероятную причину отъезда.
Нападающий «Сельты» Федор Смолов мог покинуть Испанию и вернуться в Россию в разгар пандемии коронавируса из-за дня рождения невесты – внучки экс-президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Причину предполагает The Guardian, и она действительно может оказаться верной. 14 апреля девушке исполнится 18 лет – она станет совершеннолетней.
- Ранее сообщалось, что 30-летний Смолов женится на Юмашевой после ее 18-летия.
- Федор объяснил, что согласовал отъезд с клубом и в условиях пандемии хочет быть ближе к семье.
Смолов рассказал о причинах возвращения из Испании в Россию