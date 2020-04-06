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The Guardian: Смолов, вероятно, покинул Испанию из-за 18-летия внучки Ельцина

The Guardian: Смолов, вероятно, покинул Испанию из-за 18-летия внучки Ельцина
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 11 мин. назад

Одно из ведущих британских изданий назвало вероятную причину отъезда.

Нападающий «Сельты» Федор Смолов мог покинуть Испанию и вернуться в Россию в разгар пандемии коронавируса из-за дня рождения невесты – внучки экс-президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой.

Причину предполагает The Guardian, и она действительно может оказаться верной. 14 апреля девушке исполнится 18 лет – она станет совершеннолетней.

  • Ранее сообщалось, что 30-летний Смолов женится на Юмашевой после ее 18-летия.
  • Федор объяснил, что согласовал отъезд с клубом и в условиях пандемии хочет быть ближе к семье.

Смолов рассказал о причинах возвращения из Испании в Россию

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