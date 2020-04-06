Нападающий «Сельты» Федор Смолов мог покинуть Испанию и вернуться в Россию в разгар пандемии коронавируса из-за дня рождения невесты – внучки экс-президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой.

Причину предполагает The Guardian, и она действительно может оказаться верной. 14 апреля девушке исполнится 18 лет – она станет совершеннолетней.

Ранее сообщалось, что 30-летний Смолов женится на Юмашевой после ее 18-летия.

Федор объяснил, что согласовал отъезд с клубом и в условиях пандемии хочет быть ближе к семье.

Смолов рассказал о причинах возвращения из Испании в Россию

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