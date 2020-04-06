Если бы вся планета не сидела на самоизоляции, то наверняка снова обсуждала возвращение Неймара в «Барселону». Без глобального коронакризиса «ПСЖ» тряс бы с каталонцев не меньше 200 миллионов евро – либо кэшем, либо другими полезными игроками вроде Антуана Гризманна. Никто не понимает, как много потеряют футбольные топ-фирмы после выхода из карантина, но уже сейчас ясно, что прежних раздутых ценников больше не будет.

С другой стороны, никто не снимал с «Барсы» задачи по возвращению Неймара. Бывший вице-президент «сине-гранатовых» Жорди Местре в феврале признал, что Месси напрямую просил Бартомеу о камбэке бразильского приятеля. Менеджер добавил, что это было именно пожелание – Лео не давил на босса и не ставил капризные ультиматумы. Но в условиях грядущих президентских выборов-2021 Жозеп сделает все, чтобы ублажить главную звезду.

Неймар расторгнет контракт с «ПСЖ» и даже не попадет под бан

Поскольку 200 мультов на Неймара нет и не будет, «Барселона» ищет лазейки. Клубные юристы прошерстили Регламент ФИФА по статусу и трансферам игроков и дошли до Правила 17: «Последствия расторжения контракта без уважительной причины». Да, международная организация борется с тем, чтобы футболисты не забивали на подписанные бумаги, а команды не списывали ненужных парней из ростера просто так.

ФИФА сразу прописывает в Регламенте, что нарушитель обязан выплатить компенсацию. Но тут же оставляет лакуну для юристов, потому что не указывает конкретные критерии – чего, сколько, кому и как много. «Компенсация рассчитывается с учетом законодательства страны, зарплаты с бонусами, оставшегося времени контракта, затрат клуба и т.д.», – опытные адвокаты оставят от штрафа смешные крохи, пока футболист улыбается на презентации.

Единственное четкое указание – игрок-рвач точно получит дисквалификацию от четырех до шести месяцев, но даже здесь срок зависит от не до конца ясных «отягчающих обстоятельств». Даже этого можно избежать, особенно в случае с «Барселоной».

«ПСЖ» точно не продаст Нея за 222 млн – прецеденты подтверждают

Неймар, «Пари Сен-Жермен»Getty Images

Трансферный Регламент выписывает санкции лишь тогда, когда контракт разрывают в течение защищенного периода. По его окончании клубу или игроку всего лишь нужно подать в ФИФА уведомление о прекращении сотрудничества в срок до 15 дней после последнего официального матча сезона.

Защищенный период в контракте Неймара заканчивается после трех (из пяти) полных сезонов в «ПСЖ». Легко посчитать, что он истечет уже летом 2020 года, то есть буквально через три месяца. Контролирующим органам из-за приостановки сезона будет сложно отследить, какую игру Нея в Париже считать последней, но это точно не станет самым трудным препятствием. Главное – не будет никаких полугодичных банов, а сумма трансфера резко сожмется как минимум в 1,5 раза.

В истории футбола было три громких дела с использованием Правила 17. Первое – еще в 2006-м, когда защитник сборной Шотландии Энди Уэбстер расторг действовавший еще год контракт с «Хартсом» и отправился в «Уиган». Через временные дисквалы и апелляции в CAS клуб АПЛ сбил штраф в 8 млн евро сначала до 1 млн, а затем и вовсе до 240 тысяч.

Второе – экс-капитан «Шахтера» Франселино Матузалем убежал в «Сарагосу», а «Донецк» вместо требуемых 25 миллионов евро получил всего 11. Третье – «Удинезе» заработал на разорвавшем соглашение вратаре сборной Италии Моргане де Санктисе всего 2,2 млн евро, хотя «Севилья» в 2007-м могла попасть на четыре мульта. Каждый из кейсов лишь подтверждает: «Сен-Жермен» ни за что не отобьет при продаже 222 миллиона, потраченные на Неймара.

Юристы «Барсы» берут пример с «Шахтера», чтобы забрать Нея

Матузалем, «Олимпиакос» – «Шахтер», Лига чемпионов-2005/06Getty Images

Очевидно, что «ПСЖ» только потеряет деньги при таком сценарии. El Mundo Deportivo передает, что «Барселона» сначала сделает французам предложение по привычной схеме и только в случае отказа пойдет в юридическую атаку.

Причина – в Каталонии боятся, что последствия Правила 17 отразятся на них самих. Например, «Парижу» нравятся Семеду, Ракитич, Коутиньо и Тодибо, но на переговорах по Неймару «сине-гранатовые» отказали в участии этих игроков в сделке. С этим прецедентом недовольные футболисты массово начнут расторгать соглашения и с минимальной компенсацией уйдут в другие топ-клубы.

ESPN уже разузнал, что «Барселона» вовсю работает над рекрутингом Нея по лазейке в Регламенте. Бартомеу дал отмашку юристу Воутеру Ламбрехту, чтобы тот проверил все возможные результаты. Бельгиец сотрудничает с «сине-гранатовыми» с 2017-го, раньше работал в ФИФА и Ассоциации европейских клубов и знает, как все устроено. И как раз главный футбольный орган мира будет первым решать, как поступить с наглым поступком «блауграны». Авторы ESPN уверены: каталонцы и Ламбрехт возьмут за образец как раз тактику «Сарагосы» против «Шахтера», чтобы просчитать риски.

Проблемы трансфера Неймара – несовершенный Регламент ФИФА и бюрократия

Логотип ФИФАGetty Images

Самым информированным спикером по теме Правила 17 остается спортивный юрист Хуан де Диос Креспо. Он защищал интересы Уэбстера, Матузалема и Де Санктиса в Арбитражном суде в Лозанне и каждый раз срезал суммы компенсаций.

«Клубам, игрокам и агентам тяжело заранее подготовиться к такому повороту событий, нет определенных критериев, – уверяет Де Диос Креспо. – Этого и добивается ФИФА: так они избегают ситуации, когда футболисты с посредниками знают, кто сколько будет стоить, если завтра контракт разорвут».

Юрист рассказал, что ему частенько звонят из клубов и консультируются о досрочном расторжении бумаг. Но с 2008 года никто из менеджеров так и не рискнул – остается слишком много неизвестных деталей, а бизнесменов пугает непредсказуемость CAS.

Источники El Mundo Deportivo добавляют, что проблемой станет и бюрократия. Только экспертам ФИФА потребуется около 10 месяцев, чтобы определить сумму компенсации. Сильнее затянет дело апелляция и повторное рассмотрение в CAS, а если «ПСЖ» пойдет в обычный суд в Париже, то штраф вырастет еще больше из-за покрытия убытков во Франции.

Неймар вернется к Месси за 180 млн евро – иначе никак

Неймар и Лионель Месси, «Барселона», 2017 годGetty Images

Испанская газета со ссылкой на сотрудников юридического отдела «Барсы» уверяет, что Неймар обойдется примерно в 180 миллионов евро. Не слишком большая скидка, но летом 2019-го боссы «Сен-Жермен» отказались от всех предложенных вариантов – аренда с обязательным выкупом за 200 млн, кэш + игроки и даже рассрочка с выплатой денег частями.

Подобного размаха Правило 17 еще не достигало. В каждом из предыдущих случаев фигурировали средние европейские фирмы, а суммы не превышали норму по тогдашнему рынку. Но теперь речь о 200 миллионах евро, чемпионах Испании и Франции и главном таланте планеты, которого не зовут Лео и Криш.

«Барселона» готовит невероятно сложную схему, которая может изменить все устройство трансферной системы (хотя так же говорили и в середине нулевых). Не хочется верить, что Бартомеу придумал все это, только чтобы Месси был счастлив перед президентскими выборами на «Камп Ноу».

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