Икер Касильяс предложил организовать матч легендарных составов «Реала» и «Барселоны».

Началось с того, что аккаунт Ла Лиги в твиттере выложил хайлайты ярких эпизодов с участием Хави в составе «Барсы». «Наблюдать за игрой Хави было великолепно», – так подписал ролик СММ лиги.

«Еще приятнее было смотреть за этим с расстояния в пять метров каждый день», – пришел в реплаи Иньеста.

«Не представляете, каково было наблюдать вашу парочку, находясь в нескольких метрах позади», – продолжил Пуйоль.

«Забавно, но мне доводилось играть против вас несколько раз. И, конечно, бывало всякое, но... Когда весь этот ужас закончится, мы должны собраться и сыграть винтажное Класико! Позовем нужных людей», – ответил Касильяс Пуйолю.

«Начинай собирать парней! И можешь на меня рассчитывать», – вписался Иньеста.

Касильяс завершил карьеру в феврале 2020 года.

Иньеста играет за японский «Виссел Кобе».

Касильяс позвонил Хави и развязал войну в «Реале». Моуринью возненавидел Икера за предательство

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере