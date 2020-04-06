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Экс-президент «Интера» заявил, что клуб придет за Месси
Контракт Лео заканчивается через год – клуб Серии А хочет этим воспользоваться.
Миланский «Интер» летом попробует купить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Я не думаю, что это запретная мечта. Месси в конце своего контракта, и «Интер», безусловно, попытается подписать его. Не знаю, повлияет ли коронавирус на ситуацию, но думаю, что мы увидим странные вещи в конце года», – цитирует Goal экс-президента клуба Массимо Моратти со ссылкой на Radio Rai.
- Контракт Лео с родным клубом истекает в 2021 году.
- По слухам, он может расторгнуть соглашение уже летом 2020 года.
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