Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возвращение Федора Смолова в Россию.

«Какой смысл ему лететь из Виго в Москву, чтобы сидеть одному в России? Видимо, он собирается нарушать карантин. Я бы предостерег всех знакомых Федора от общения с ним. В СМИ пишут, что он прилетел в Россию, чтобы попасть на день рождения внучки Ельцина. Хотя мне не понять, как 30-летний дядя встречается с 17-летней девочкой. Не удивлюсь, если все семейство Ельциных в итоге окажется в Коммунарке. И это не шутки.

А вообще, я считаю, что Феде было бы лучше рассказать реальную версию этой истории. Версия о том, что он вернулся в Россию, так как просто захотел приехать к семье, хотя должен 14 дней сидеть один, звучит странно. Скорее всего, «Сельта» отказалась от его услуг», – рассказал Селюк в интервью Sport24.

Смолов перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно на правах аренды.

Федор объяснил, что согласовал отъезд с клубом и в условиях пандемии хочет быть ближе к семье.

Смолов нарушил карантин и уехал из Испании. Возможно, у него была договоренность с «Сельтой»

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